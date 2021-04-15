الخميس 15-04-2021
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الخميس، 15-04-2021 02:38 ص

مفتي القدس يوجه نداء عاجلا للدول العربية

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الوكيل الاخباري - وجه المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، محمد حسين امس الأربعاء، نداء عاجلا لقادة الدول العربية والإسلامية من أجل العمل على وقف العدوان الإسرائيلي ضد المسجد الأقصى.

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وقال المفتي حسين، في بيان، إنه يوجه "نداء عاجلاً للرؤساء وملوك وأمراء الدول العربية والإسلامية وشعوبهم، يناشدهم فيه بضرورة العمل لوقف العدوان المبيت على المسجد الأقصى".


وأضاف أن "خلع سلطات الاحتلال بوابات مآذن المسجد الأقصى، وقطع أسلاك الكهرباء عنها، لمنع رفع الأذان، ومنع إدخال وجبات الإفطار للصائمين، هو بداية لحرب دينية يتحمل العالم أجمع نتائجها".

 

المصدر - الاناضول 

 




 

 


 

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