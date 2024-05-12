مقابل وقف اجتياح رفح.. واشنطن تعرض على اسرائيل تحديد "موقع قادة حماس"

الوكيل الإخباري- عرضت واشنطن على إسرائيل تقديم معلومات استخباراتية حساسة لمساعدتها على تحديد موقع قادة حماس والعثور على الأنفاق، مقابل التراجع عن عملية اجتياح واسع لرفح.



وحسب صحيفة "واشنطن بوست" فقد عرض المسؤولون الأمريكيون أيضًا المساعدة في توفير الآلاف من الملاجئ حتى تتمكن إسرائيل من بناء مدن الخيام والمساعدة في بناء أنظمة توصيل الغذاء والماء والدواء.



وأضافت الصحيفة أن هذه المساعدات تهدف إلى تمكين الفلسطينيين الذين تم إجلاؤهم من رفح من الحصول على مكان صالح للعيش، حسبما قال المسؤولون الأمريكيون.



ويشدد مساعدو بادين لنظرائهم الإسرائيليين على أنه لا يمكن نقل الفلسطينيين ببساطة إلى أجزاء قاحلة أو تتعرض للقصف في غزة، ولكن يجب على إسرائيل توفير البنية التحتية الأساسية حتى يتمكن أولئك الذين يتم إجلاؤهم من الحصول على المساعدة.



وجاءت العروض الأمريكية خلال المفاوضات التي جرت على مدى الأسابيع الماضية بين كبار المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين حول حجم ونطاق العملية في رفح.



ويوم أمس نقلت صحيفة إسرائيلية عن مسؤولين في جيش الاحتلال قولهما إن يحيى السنوار رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة ليس موجودًا في مدينة رفح.



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سكاي نيوز عربية