الأحد 12-05-2024
الوكيل الاخباري
 

انطلاق المرحلة الثانية من مشروع السلال الغذائية برا من الأردن إلى غزة

الطعاني: انبعاثات شمسية جديدة تصل الأرض الساعة 1 ظهرا بتوقيت الاردن

الجيش الأميركي: أسقطنا 3 مسيّرات حوثية

المقاومة تخوض اشتباكات في جباليا وتقصف حشود الاحتلال في رفح

وفاة مفاجئة لنائب المستشار السويسري في الجبال

حزن يعم جامعة البلقاء التطبيقية بوفاة الشاب أركان الخريسات

الجزائر.. انتشال 5 أطفال توفوا غرقا بشاطئ الصابلات بالعاصمة

استقالة مسؤول في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي

مقابل وقف اجتياح رفح.. واشنطن تعرض على اسرائيل تحديد "موقع قادة حماس"

الجامعة الأردنية تنعى احد موظفيها

الأحد، 12-05-2024 08:39 ص

مقابل وقف اجتياح رفح.. واشنطن تعرض على اسرائيل تحديد "موقع قادة حماس"

111


الوكيل الإخباري- عرضت واشنطن على إسرائيل تقديم معلومات استخباراتية حساسة لمساعدتها على تحديد موقع قادة حماس والعثور على الأنفاق، مقابل التراجع عن عملية اجتياح واسع لرفح.

وحسب صحيفة "واشنطن بوست" فقد عرض المسؤولون الأمريكيون أيضًا المساعدة في توفير الآلاف من الملاجئ حتى تتمكن إسرائيل من بناء مدن الخيام والمساعدة في بناء أنظمة توصيل الغذاء والماء والدواء.

وأضافت الصحيفة أن هذه المساعدات تهدف إلى تمكين الفلسطينيين الذين تم إجلاؤهم من رفح من الحصول على مكان صالح للعيش، حسبما قال المسؤولون الأمريكيون.

ويشدد مساعدو بادين لنظرائهم الإسرائيليين على أنه لا يمكن نقل الفلسطينيين ببساطة إلى أجزاء قاحلة أو تتعرض للقصف في غزة، ولكن يجب على إسرائيل توفير البنية التحتية الأساسية حتى يتمكن أولئك الذين يتم إجلاؤهم من الحصول على المساعدة.

وجاءت العروض الأمريكية خلال المفاوضات التي جرت على مدى الأسابيع الماضية بين كبار المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين حول حجم ونطاق العملية في رفح.

ويوم أمس نقلت صحيفة إسرائيلية عن مسؤولين في جيش الاحتلال قولهما إن يحيى السنوار رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة ليس موجودًا في مدينة رفح.

اضافة اعلان

 

سكاي نيوز عربية

 




 

 


 

إقرأ ايضا
5b637489f8a6e1513034be364cdf2861

المقاومة تخوض اشتباكات في جباليا وتقصف حشود الاحتلال في رفح

Tat_aluf_Yoram_Hamo

استقالة مسؤول في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي

2202399489701384639

الاحتلال يعتقل 13 فلسطينيا ويستدعي آخرين في بيت لحم

شهداء6

شهداء وجرحى في قصف الاحتلال لمناطق في دير البلح وحي الزيتون

ىى

بصاروخ أطلق من غزة .. إصابة 3 إسرائيليين في عسقلان

احتلال 9

الاحتلال يعتقل 6 فلسطينيين جنوب بيت لحم

أخبار متعلقة
David Cameron-1

كاميرون يؤكد استمرار بريطانيا في تزويد إسرائيل بالسلاح

Screenshot 2024-05-05 160123

شبكة الجزيرة تدين قرار الحكومة الإسرائيلية إغلاق مكاتبها

459863

اعلام عبري : إسرائيل مستعدة للامتثال لكل مطالب حماس باستثناء إنهاء الحرب

الأونروا-في-قطاع-غزة

الغارديان: إسرائيل لم تقدم أدلة تدعم مزاعمها بارتباط موظفي الأونروا بحماس

و

مسؤول إسرائيلي: تل أبيب أبلغت واشنطن بنيتها تنفيذ ضربات في إيران

8888

"كواد كابتر".. حيلة إسرائيلية جديدة لاستهداف الفلسطينيين في غزة