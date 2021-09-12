مقاومون يطلقون النار على الإحتلال في جنين

الوكيل الاخباري - أفادت وسائل اعلام فلسطينية عن انفجار عبوة ناسفة على شارع استيطاني قرب بلدة المغير شمال شرق رام الله، مشيرةً إلى أن ذلك أعقبه انتشار كثيف لقوات الاحتلال في المكان.



وفي قرية العرقة الواقعة غرب جنين، تعرضت قوة من جيش الاحتلال لإطلاق نار من قبل مقاومين فلسطينيين، وذلك خلال عمليات البحث عن الأسيرين اللذين انتزعا حريتهما عبر نفق جلبوع ، وفق ما أفاد شهود عيان لوسائل اعلام فلسطينية .

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