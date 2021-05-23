مقتل إسرائيلية متأثرة بإصابتها جراء إطلاق صواريخ من غزة

الوكيل الإخباري - لقيت إمرأة "إسرائيلية"، الأحد، مصرعها متأثرة بإصابتها الأسبوع الماضي جراء إطلاق صواريخ من قطاع غزة على وسط الداخل الفلسطيني.

اضافة اعلان



وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "هآرتس" العبرية أن المستوطنة (73 عاما) سقطت أثناء هروبها إلى مركز الشرطة في مدينة حولون، لتصاب في رأسها، يوم 15 مايو الجاري.



وبذلك يرتفع عدد القتلى من الاحتلال ، خلال الحرب الأخيرة إلى 13، بالإضافة إلى مئات الإصابات.



وبدأ فجر الجمعة سريان وقف لإطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية في غزة والاحتلال ، بعد 11 يوما من التصعيد بين الاحتلال والفلسطينيين في قطاع غزة الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني.

المصدر : روسيا اليوم



