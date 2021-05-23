الإثنين 24-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

اعتقالات وابعادات بحق شبان ومقدسيات عن الأقصى

تطعيم 650 معلما ومعلمة ضد كورونا في الأغوار الجنوبية

إصابة أفراد من قوة أمنية اثناء مداهمة مطلوبين داخل منزل بالمفرق

3 ملايين و135 ألف دينار حصيلة اليوم الإذاعي المفتوح دعما لفلسطين

أميركا: تقارير حول علاقة لقاحات كورونا بالتهاب عضلة القلب

كندا: تطعيم 85 بالمئة من الجيش بلقاح كورونا

الاحتلال يعتقل فلسطينيين ويعتدي على طفلة ووالدها بالخليل

الامن يتعامل مع اعمال شغب بالمفرق اثر مشاجرة جماعية

تطورات اعتقال أردنيين تسللا عبر الحدود إلى فلسطين المحتلة

تنظيم الاتصالات: خدمات الانترنت عادت لوضعها الطبيعي

الأحد، 23-05-2021 09:25 م

مقتل إسرائيلية متأثرة بإصابتها جراء إطلاق صواريخ من غزة

مقتل


الوكيل الإخباري - لقيت إمرأة "إسرائيلية"، الأحد، مصرعها متأثرة بإصابتها الأسبوع الماضي جراء إطلاق صواريخ من قطاع غزة على وسط الداخل الفلسطيني.

اضافة اعلان

وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "هآرتس" العبرية أن المستوطنة (73 عاما) سقطت أثناء هروبها إلى مركز الشرطة في مدينة حولون، لتصاب في رأسها، يوم 15 مايو الجاري.


وبذلك يرتفع عدد القتلى من الاحتلال ، خلال الحرب الأخيرة إلى 13، بالإضافة إلى مئات الإصابات.


وبدأ فجر الجمعة سريان وقف لإطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية في غزة والاحتلال ، بعد 11 يوما من التصعيد بين الاحتلال والفلسطينيين في قطاع غزة الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني.

 

المصدر : روسيا اليوم 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
8

اعتقالات وابعادات بحق شبان ومقدسيات عن الأقصى

w

الاحتلال يعتقل فلسطينيين ويعتدي على طفلة ووالدها بالخليل

3

إصابة 3 فلسطينيين باعتداء للمستوطنين

دولة

التربية الفلسطينية : تأجيل امتحانات التوجيهي

9998639186

جوجل يثير موجة غضب في العالم العربي بسبب الكوفية الفلسطينية !

48606095_303

الأمم المتحدة: التصعيد الأخير في غزة تسبب بوضع إنساني خطير

أخبار متعلقة
من

الاحتلال يقصف ميناء الصيادين في غزة

غ

إصابة فلسطيني بنيران الاحتلال شرق خان يونس

7a8c1e9bb2294786bb0b7d596696789a

الاحتلال يستهدف الصيادين والمزارعين في غزة وخان يونس

158089161404064200

زوارق الاحتلال تطلق النار على الصيادين في بحر غزة

2019062103212040

الاحتلال يغلق بحر غزة أمام الصيادين

aa60ea79-f287-4f77-a829-fd72ffe297d6

الاحتلال يصيب ثلاثة فلسطينيين بالرصاص ويقصف مواقع شرق غزة