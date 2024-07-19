مقتل إسرائيلي وإصابة 8 آخرين جراء انفجار مسيرة وسط تل أبيب

الوكيل الاخباري- قتل إسرائيلي وأصيب ثمانية آخرون، فجر اليوم الجمعة، إثر انفجار مسيرة وسط مدينة تل أبيب.

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وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن مسيرة مفخخة انفجرت في تمام الساعة الثالثة والربع من فجر اليوم وسط تل أبيب، دون تفعيل صفارات الإنذار.



وأضافت، أنه تم إجلاء ثمانية أشخاص أصيبوا بشظايا لتلقي العلاج، فيما تم العثور على جثة رجل وقد قتل في أحد الشوارع الجانبية.



ووفقا لجيش الاحتلال الإسرائيلي، فإن "سلاح الجو تعرف على المسيرة التي استهدفت تل أبيب وكشفها، لكن لم يتم اعتراضها بسبب خطأ بشري".



وذكر بيان لجيش الاحتلال، أن "صافرات الإنذار لم تنطلق"، وقال إنه "يجري التحقيق في الواقعة بشكل دقيق"