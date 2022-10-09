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الأحد، 09-10-2022 06:47 ص

مقتل جندية إسرائيلية بعملية إطلاق نار في القدس

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الوكيل الإخباري - أعلن جيش الاحتلال فجر الأحد مقتل أحد الجنود الذين أصيبوا بجراح في عملية إطلاق نار وقعت مساء السبت، استهدفت حاجز شعفاط في القدس المحتلة.

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وقالت شرطة الاحتلال إن مسلحًا وصل الحاجز وأطلق النار من مسافة قصيرة صوب مجندة وعنصر حراسة أمنية وآخر في المكان ما أدى لإصابتهم بجراح، اثنين منهم بحالة خطرة فيما أعلن مصرع الجندية متأثرة بجراحها لاحقا.


وتزامن ذلك مع اطلاق نار من مركبة قريبة من المكان تجاه الحاجز، إذ انسحب المنفذ تجاه المركبة ولاذوا بالفرار صوب القدس.


وذكرت شرطة الاحتلال إن قوات معززة تنفذ عمليات تمشيط في المكان.


ونقلت القناة "12" العبرية عن مصادر قولها إن مركبة حاولت دهس مجموعة جنود بحي الطور المقدسي، ويعتقد أنها تعود لمنفذ عملية شعفاط.

 

صفا


 




 

 


 

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