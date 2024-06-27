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الخميس، 27-06-2024 06:47 ص

مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 17 آخرين بمخيم جنين

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الوكيل الاخباري - قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن جنديا قتل وأصيب 17 آخرين خلال اقتحام جيش الاحتلال لمدينة ومخيم جنين الليلة الماضية.

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وخلال ساعات الليل، وقعت اشتباكات عنيفة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال في جنين، كما فجرت المقاومة عبوات ناسفة في آليات عسكرية إسرائيلية.


وكانت كتيبة جنين- سرايا القدس أكدت أنها فجرت عبوات ناسفة بآليات الاحتلال المقتحمة لمدينة جنين ومخيمها وحققت إصابات مباشرة.


وكانت قوات الاحتلال قد أغلقت الشوارع المؤدية إلى مستشفيي الشفاء وجنين كما اقتحمت مجمع الأحمد الطبي في جنين ونشرت قناصة على بنايات سكنية مجاورة له.


 




 

 


 

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