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الثلاثاء، 21-09-2021 03:48 م

مقتل متطوع في شرطة الاحتلال وإصابة آخر جرّاء عملية دهس في نهاريا

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الوكيل الاخباري- أعلنت وسائل إعلام تابعة للاحتلال ، اليوم الثلاثاء، عن مقتل متطوع في شرطة الاحتلال الإسرائيلي وإصابة أخر بجروح متوسطة جرّاء عملية دهس في نهاريا. 

وقالت إنّه تمّ "العثور على السيارة التي دهست الشرطيين وبداخلها شخصين يشتبه في أنهما مقيمين غير شرعيين"، لكن لا تفاصيل رسمية حتى الآن حيث يجري التحقيق معهما. 

كما أشارت هذه الوسائل إلى أنّ "السيارة تحمل لوحة تسجيل للاحتلال الاسرائيلي، ويبدو أنّها كانت تنقل مقيمين غير شرعيين"، مضيفاً أنّ "عملية الدهس التي حدثت هي متعمّدة، حيث قام السائق بدهس الجنديين أكثر من مرة".

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المصدر: الميادين

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