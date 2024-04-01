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الإثنين، 01-04-2024 08:19 ص

مكتب نتنياهو يكشف عن حالته الصحية بعد إجراء عملية جراحية

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الوكيل الاخباري - أعلن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو في بيان، اليوم الإثنين، انتهاء العملية الجراحية التي أجريت له بنجاح، بعد الإعلان الأحد، أنه يعاني من الفتاق.

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وحسبما أفاد مكتب نتنياهو فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي بصحة جيدة وقد اجتمع بعائلته بعد العملية.


وكان مكتب نتنياهو قد ذكر الأحد أنه سيخضع لعملية جراحية لعلاج فتاق بعد أقل من عام على تركيب جهاز لتنظيم ضربات القلب له.


ووفق البيان الخاص بمكتب نتنياهو فإنه "خلال فحص روتيني لرئيس الوزراء ليل السبت، تم اكتشاف فتاق"، مضيفا أنه سيخضع لتخدير عام في أثناء الجراحة التي ستُجرى له في وقت لاحق يوم الأحد.


وأشار البيان إلى أن وزير العدل ياريف ليفين سيحل محل نتنياهو خلال الفترة التي سيتوقف فيها عن العمل بسبب العملية.


وخضع نتنياهو في يوليو الماضي لعملية زرع جهاز لتنظيم ضربات القلب لديه، وذلك في الوقت الذي كانت إسرائيل تعاني فيه من أسوأ أزمة داخلية بها منذ عقود بسبب الاحتجاجات الكبيرة على خطة تعديل النظام القضائي التي طرحتها الحكومة اليمينية المتطرفة.


 




 

 


 

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