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الجمعة، 12-07-2024 03:39 م

مكتب نتنياهو ينفي تقريرا بخصوص الانسحاب من محور فيلادلفيا

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الوكيل الإخباري- نفى رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، صحة التقرير الذي أوردته وكالة رويترز بشأن محور فيلادلفيا وإمكانية الانسحاب منه.

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وقال مكتب نتنياهو إن التقرير الذي نشرته وكالة "رويترز" للأنباء، والذي يفيد بأن إسرائيل تناقش إمكانية الانسحاب من محور فيلادلفيا، "محض أخبار كاذبة".


وأضاف مكتب نتنياهو أن رئيس الوزراء الإسرائيلي "يصر" على بقاء إسرائيل في محور فيلادلفيا، مضيفًا أنه "هكذا أدار فرق التفاوض"، وأوضح ذلك لممثلي الولايات المتحدة هذا الأسبوع وأبلغ مجلس الوزراء به الليلة الماضية.


وكانت رويترز قد نقلت خبرًا حصريًا عن مصدرين مصريين ومصدر ثالث قولهما إن مفاوضين إسرائيليين ومصريين يجرون محادثات بشأن نظام مراقبة إلكتروني على الحدود بين قطاع غزة ومصر قد يتيح سحب القوات الإسرائيلية من المنطقة إذا تم الاتفاق على وقف لإطلاق النار.

سكاي نيوز عربية


 




 

 


 

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