مكرمة من الرئيس الفلسطيني لعائلة الشهيد يوسف نواصرة

الوكيل الإخباري - سلم محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب ومسؤولة ملف المساعدات الإنسانية في ديوان الرئاسة اللواء رائدة الفارس، اليوم الثلاثاء، عائلة الشهيد يوسف مهدي محمود نواصرة من قرية فحمة جنوب جنين مكرمة رئاسية.

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ونقل الرجوب والفارس تحيات الرئيس الفلسطيني محمود عباس للعائلة، فيما قدمت الفارس منحة مالية لزوجة الشهيد وأولاده متمنية لهم حياة كريمة ودوام الصحة والعافية.



وكان في استقبال المحافظ والفارس والد الشهيد، ومهند مراعبة ممثلا عن حركة فتح في القرية.



وشكر ذوو الشهيد نواصرة الرئيس الفلسطيني عباس على عطائه المتواصل، ومتابعته وتلمسه لملف أسر الشهداء والأسرى والجرحى وكافة احتياجات الفلسطينيين مؤكدين أن هذه المساعدات ستساعدهم في تخطي واقعهم المعيشي الصعب وتلبي احتياجاتهم.



وكان الشهيد نواصره قد ارتقى برصاص جيش الاحتلال في أيار الماضي، بالقرب من حاجز دوتان غرب يعبد.

المصدر : وفا