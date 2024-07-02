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الثلاثاء، 02-07-2024 07:02 ص

"مما سُمح بنشره".. سرايا القدس تنشر فيديو لتفجير آلية إسرائيلية بطولكرم

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الوكيل الاخباري - بثت كتيبة طولكرم التابعة لسرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- مشاهد تفجير مدرعة إسرائيلية في مخيم نور شمس بطولكرم شمالي الضفة الغربية، مما أدى إلى مقتل جندي وإصابة ضابط وتدمير الآلية.

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وقالت السرايا إن الفيديو مما سمح بنشره عن العملية، وأظهر عملية إجلاء جندي مصاب إلى جانب آخر قتيل ملقى أرضا، فضلا عن محاولات الاحتلال سحب ما تبقى من الآلية المستهدفة من نوع "نمر".

 


 




 

 


 

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