"مما سُمح بنشره".. سرايا القدس تنشر فيديو لتفجير آلية إسرائيلية بطولكرم

الوكيل الاخباري - بثت كتيبة طولكرم التابعة لسرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- مشاهد تفجير مدرعة إسرائيلية في مخيم نور شمس بطولكرم شمالي الضفة الغربية، مما أدى إلى مقتل جندي وإصابة ضابط وتدمير الآلية.
وقالت السرايا إن الفيديو مما سمح بنشره عن العملية، وأظهر عملية إجلاء جندي مصاب إلى جانب آخر قتيل ملقى أرضا، فضلا عن محاولات الاحتلال سحب ما تبقى من الآلية المستهدفة من نوع "نمر".
‼️‼️‼️— صُهيب العصا | SUHEIB ALASSA (@SuAlassa) July 1, 2024
يمكن القول إنه أقوى عملية للمقاومة في الضفة الغربية..
لحظة تفجير مدرعة إسرائيلية في طولكرم صباح اليوم أدى إلى مقتل جندي وإصابة ضابط بجروح خطيرة بالإضافة إلى إصابات أخرى وتدمير الآلية المدرعة.. العملية من تنفيذ سرايا القدس في طولكرم التي قالت إن الفيديو مما سمح بنشره… pic.twitter.com/ECSfi3KXQH