الأربعاء 19-05-2021
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الأربعاء، 19-05-2021 01:53 م

مناطق في غزة بلا إنترنت وانقطاع اتصال الهواتف الخلوية

غغ


الوكيل الإخباري - انقطع اليوم الأربعاء، إرسال الهواتف الخلوية وكذلك خدمة الإنترنت عن عدة مناطق في قطاع غزة، بفعل عدوان الاحتلال المستمر عليه.

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وقالت شركة الاتصالات الفلسطينية، إن قصفًا إسرائيليًا لجيش الاحتلال طال أحد المسارات الرئيسية لخطوط الألياف الضوئية الرابطة بين محافظات الوسط والجنوب مع محافظة غزة، وفي ذات الوقت فإنه أحد المسارات التي تصل غزة بالعالم ويعد كمسار احتياطي لخدمات الشبكات الخلوية الفلسطينية.


وأشارت إلى أن طواقمها الفنية تعمل على إصلاح ما تم تدميره بأقرب وقت ممكن، وضمن الإمكانيات المتاحة.


وقالت "إن تعرض مسارات أخرى للتدمير لا قدر الله سيؤدي إلى انقطاع الخدمات عن بعض المحافظات الجنوبية بالقطاع".


وأضافت “مشتركينا الكرام، بالرغم من تعرض شبكتنا ومقاسمنا للتدمير في كثير من المناطق التي تعرضت للقصف؛ إلا أننا مستمرون في تقديم خدماتنا وسنعمل جاهدين من خلال طواقمنا على استمرار تقديم الخدمات بالشكل المطلوب، ضمن الإمكانيات والموارد المتاحة في ظل هذا العدوان الغاشم”.

 


 




 

 


 

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