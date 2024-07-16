الأربعاء 17-07-2024
الوكيل الاخباري
 

منظمة حقوقية تطالب الاتحاد الأوروبي بكسر صمته تجاه انتهاكات إسرائيل

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الثلاثاء، 16-07-2024 11:38 م

منظمة حقوقية تطالب الاتحاد الأوروبي بكسر صمته تجاه انتهاكات إسرائيل

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الوكيل الإخباري - طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش الاتحاد الأوروبي بعدم التزام الصمت إزاء انتهاكات إسرائيل حقوق الإنسان الفلسطيني، وضمان وقف تل أبيب جميع ممارساتها غير القانونية.

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وقالت المنظمة، في بيان، مخاطبة دول الاتحاد الأوروبي "للأسف، لم تعترفوا بعد بشكل جماعي بجرائم الحرب التي ترتكبها السلطات الإسرائيلية، وغيرها من انتهاكات القانون الإنساني الدولي، ولم تدينوها، ولم تتبنوا الإجراءات المناسبة".


وأضاف "اعترفوا وأدينوا بكل وضوح جرائم الحرب التي ترتكبها السلطات الإسرائيلية، وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان الدولية في غزة والضفة الغربية قبل وبعد 7 أكتوبر/تشرين الأول، وطالبوا بالمساءلة".

 




 

 


 

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