الخميس 13-01-2022
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منها الشلل والسرطان..600 أسير يعانون الأمراض في سجون الإحتلال

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الخميس، 13-01-2022 04:39 م

منها الشلل والسرطان..600 أسير يعانون الأمراض في سجون الإحتلال

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الوكيل الاخباري - قال رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية عبد الناصر فروانة، إن حوالي 600 أسير في سجون الاحتلال الإسرائيلي يعانون الأمراض، ومنهم العشرات يعانون أمراضا خطيرة كالقلب والفشل الكلوي والشلل والسرطان، وبعضهم فقد القدرة على الحركة دون مساعدة الآخرين.اضافة اعلان


واضاف فروانة في تصريح صحفي، الخميس، أن هؤلاء المرضى ظهرت عليهم أعراض المرض بعد تشخيصهم والذي دل على إصابتهم، فيما هناك الكثير لم تجر لهم فحوصات شاملة، متوقعا زيادة وارتفاع أعداد المرضى الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

 




 

 


 

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