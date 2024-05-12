من الضفة .. الاحتلال يعتقل 28 فلسطينيا خلال 24 ساعة

الوكيل الإخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم الأحد، 28 فلسطينيًا على الأقل من الضّفة، بينهم أطفال، وأسرى سابقون.

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وقال نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيان مشترك، إن عمليات الاعتقال تركزت في محافظة بيت لحم، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات جنين، ورام الله، وقلقيلية، والخليل، وأريحا، كما تواصل قوات الاحتلال تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إضافة إلى عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل الفلسطينيين.



وأضاف البيان أن حصيلة الاعتقالات بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، بلغت نحو (8710)، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.



ومن الجدير ذكره أن حملات الاعتقال هذه تشكّل أبرز السّياسات الثّابتة، والممنهجة التي تستخدمها قوات الاحتلال، كما أنها من أبرز أدوات سياسة (العقاب الجماعيّ) التي تشكّل كذلك أداة مركزية لدى الاحتلال في استهداف الفلسطينيين، في ظل العدوان الشامل على شعبنا، والإبادة المستمرة في غزة.



وفا