من سلاح الدروع .. مقتل ضابط احتياط إسرائيلي في معارك جنوبي غزة

الوكيل الاخباري - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل ضابط في صفوفه خلال معارك مع المقاومة الفلسطينية في جنوب قطاع غزة، مما يرفع مجموع قتلاه منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى 665 قتيلا.

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وقال الجيش، في بيان، إن الضابط القتيل هو غروس ملكيا، وهو من سلاح الدروع ويبلغ من العمر 25 عاما، وقتل في معركة جنوبي قطاع غزة.



ووفقا لمعطيات الجيش الإسرائيلي، يرتفع بذلك عدد العسكريين القتلى في صفوف جيش الاحتلال منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 665، بينهم 313 قتلوا خلال المعارك البرية التي بدأت في 27 من الشهر نفسه.



كما تشير المعطيات إلى إصابة 3894 ضابطا وجنديا منذ بداية الحرب، بينهم 1977 بالمعارك البرية.

