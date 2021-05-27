من فوق الركام في غزة .. هاشم يواصل مهنته - صور

الوكيل الاخباري - على أنقاض صالون الحلاقة المُدمّر جرّاء عدوان الاحتلال على قطاع غزة ، يواصل الشاب الفلسطيني هاشم الجاروشة، ممارسة مهنة الحلاقة ، والتي تعتبر مصدر رزقه الوحيد، على وقع الآمال أن تعود الحياة إلى مجاريها بأمل الانتصار الذي يصافح السماء .



وبعد وقف إطلاق النار بين غزة و الاحتلال ، قرر “ الجاروشة ” وضع "كرسي بلاستيكي" ومرآة والقليل من أدوات الحلاقة فوق ركام صالونه شمال غزة ، ليتمكن من ممارسة مهنته، التي تعتبر شريان الحياة له ولعائلته، ململما جراحه النازفة.



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صور يظهر من خلالها مدى التحدي من فوق الركام ، وكأنها مدلولات على أن الشعب الفلسطيني قادر على الصمود أمام عدو يُقهر ولا يقهر ، وللصور كلمتها ، وفق رصد "الوكيل الإخباري" :









