من هو القيادي أسامة المزيني الذي اغتالته "إسرائيل"؟

الوكيل الاخباري - نعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) رئيس مجلس شورى الحركة بقطاع غزة أسامة المزيني، الذي استشهد إثر قصف إسرائيلي غادر في إطار حرب الابادة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على شعب غزة.

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ويرأس المزيني مجلس الشورى بحركة حماس في غزة منذ أبريل/ نيسان 2021، وهو صهر الشيخ الشهيد أحمد ياسين مؤسس حركة حماس.



ولد أسامة عطية أحمد المزيني في 16 مارس 1966.



عمل المزيني محاضرا في كلية التربية بالجامعة الإسلامية، وهو حاصل على شهادة الدكتوراه في الإرشاد النفسي والصحة النفسية.



وأنهى المزيني دراسة الماجستير من جامعة عين شمس بمصر، وحصل على ماجستير أيضا في الصحة النفسية من الجامعة الإسلامية بغزة.



عين المزيني وزيرا للتربية والتعليم في الحكومة بقطاع غزة بين عامي (2011-2014).



وتصدر الشهيد المزيني الحديث بشأن ملف الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، خلال فترة أسره لدى كتائب القسام في غزة بين عامي 2006 و2011.

