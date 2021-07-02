مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال في نابلس

الوكيل الإخباري - أفادت مصادر فلسطينية، بأن مواجهات اندلعت بين الفلسطينيين وعناصر جيش الاحتلال في بلدة بيتا جنوب نابلس.



وتأتي هذه المواجهات بعد أن تم توجيه دعوات فلسطينية للتظاهر قرب جبل صبيح في بيتا بالتزامن مع اخلاء البؤرة الاستيطانية وتحويلها لنقطة عسكرية إسرائيلية.

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ومن الجدير ذكره، أن أهالي بلدة بيتا جنوب نابلس، نظموا احتجاجات متواصلة على إقامة هذه البؤرة الاستيطانية في جبل صبيح، ما أدى إلى ارتقاء 4 شهداء فلسطينيين خلال الشهرين الماضيين ومئات الجرحى برصاص الجيش الإسرائيلي.

المصدر : روسيا اليوم