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الخميس، 16-09-2021 02:24 م

مواجهات على حاجز الجلمة العسكري في جنين

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الوكيل الإخباري - اندلعت، الأربعاء، مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي على حاجز الجلمة العسكري، شمال شرق جنين.

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وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال المتواجدة على الحاجز المذكور أطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، باتجاه الفلسطينيين الذين خرجوا في مسيرة دعم واسناد للأسرى، الذين انتزعوا حريتهم من سجن جلبوع وأُعيد اعتقالهم.


وفي السياق ذاته، تواصل قوات الاحتلال عمليات التفتيش في بلدات وقرى المحافظة، ونشرت فرق مشاة بين كروم الزيتون بمحاذاة جدار الضم والتوسع العنصري في محيط بلدة يعبد وقريتي رمانة وزبوبا، ومنعت العمال من الوصول إلى أماكن عملهم داخل أراضي الــ48 في الأراضي الفلسطينية .

 

المصدر : وفا 

 

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