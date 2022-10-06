مواجهات مع الاحتلال شمال نابلس

الوكيل الإخباري- أصيب عشرات الفلسطينيين اليوم الخميس، بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع خلال مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة سبسطية شمال مدينة نابلس شمال الضفة الغربية .

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وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم في بيان إن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال التي داهمت البلدة لتأمين اقتحام المستوطنين للمنطقة الأثرية في البلدة، ما أدى الى إصابة العشرات بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع.



وكانت قوات الاحتلال أغلقت الموقع منذ ساعات الصباح، ومنع المواطنين من الدخول إليه كما أجبر أصحاب المحلات التجارية على إغلاقها.



وأشار عازم إلى أن أكثر من 200 مستوطن اقتحموا الموقع الأثري بحراسة مشددة من جيش الاحتلال.



من جانب آخر، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، منزلا بعد إخلائه بالقوة في منطقة "خلة طه" جنوب غرب مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية واعتقلت مواطنين اثنين، وأصابت آخرين، خلال عملية الهدم.

وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في جنوب الخليل إن قوات الاحتلال هدمت منزل المواطن الفلسطيني محمد نوح الحروب في منطقة "خلة طه" غرب بلدة دورا، الذي تبلغ مساحته 100 متر مربع ويأوي سبعة أفراد ثلاثة منهم من ذوي الاحتياجات الخاصة.

بترا