مواجهات واعتقالات بمخيم الجلزون في رام الله

الوكيل الإخباري - اقتحمت قوات الاحتلال فجر الثلاثاء، مخيم الجلزون شمال مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة واعتقلت خمسة مواطنين، تخللها اندلاع مواجهات عنيفة.

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واقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال المخيم وشرعت بمداهمة منازل وتفتيشها والعبث بمحتوياتها وتفجير الأبواب والتحقيق مع الشبان.



واعتقلت قوات الاحتلال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي يوسف غوانمة والأسير المحرر محمد إبراهيم خروب، ويوسف زبيدي، والشاب محمد عبد الله نخله، ومحمد أمجد صافي.



واندلعت مواجهات عنيفة في أرجاء المخيم تخللها إطلاق للرصاص الحي وانتشار للقناصة فوق أسطح المنازل.



وفي ذات السياق، اقتحمت قوات الاحتلال قرية كوبر شمال غرب رام الله واعتقلت الشاب علي زاهي البرغوثي خلال مداهمة منزل أسرته.

صفا