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الجمعة، 14-05-2021 05:29 م

موقع عبري : نتنياهو مستعد لإنهاء ' عملية غزة ' بشرط

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الوكيل الإخباري - كشف موقع "0404" العبري، الجمعة، أن رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو بصدد إنهاء العملية العسكرية على قطاع غزة قريبا.

وبحسب الموقع، فإن إنهاء العملية العسكرية على قطاع غزة مرهون بتخفيف حركة "حماس" لأدوارها، وتقليص نيرانها على الاحتلال بشكل كبير.

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واعتبر المراسل السياسي لـ"يديعوت أحرونوت" أن الضربة الاستراتيجية المهمة التي تلقتها حماس الليلة الماضية تسمح للاحتلال بالتوجه لإنهاء العملية ومن الممكن حتى أن يحدث ذلك قبل يوم الأحد، علما بأن بعض كبار قادة جيش الاحتلال يدعمون قرار انتهاء العملية.

  

المصدر : سكاي نيوز 

 

 




 

 


 

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