موكب جنائزي مهيب في وداع شهداء مجزرة جنين ومخيمها

الوكيل الاخباري- انطلق عشرات الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني في جنين، اليوم الخميس، في موكب جنائزي مهيب لتشييع جثامين مجزرة جنين ومخيمها.



وحمل المشيعون، جثامين الشهداء التسعة، على الأكتاف، من أمام مستشفى جنين الحكومي في مسيرة جابت شوارع المدينة، فيما عم الإضراب الشامل كافة مناحي الحياة.



وارتكبت قوات الاحتلال مجزرة دموية في جنين ومخيمها، وأعلنت وزارة الصحة، أن حصيلة العدوان، 9 شهداء بينهم سيدة مسنة، و20 إصابة بينها 4 بحالة خطيرة.





وتم نقل جثامين الشهداء إلى برقين، واليامون، ومخيم جنين، لمواراتهم الثرى.

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