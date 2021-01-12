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الثلاثاء، 12-01-2021 02:36 م

بعد التحقيقات اللازمة

نابلس .. الأشغال الشاقة لمتهم بزراعة مخدرات

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الوكيل الإخباري - أصدرت محكمة بداية نابلس في فلسطين ، اليوم الثلاثاء، ممثلة بهيئة القاضي عبد المالك سمودي حكماً بإدانة المتهم (ص،د)عن تهمة زرع أي من النباتات التي تنتج عنها أي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خلافاً لأحكام المادة (21/3) من القرار بقانون رقم (18) لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات أو المؤثرات العقلية وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة خمسة عشر عاماً وغرامة مالية عشرة آلاف دينار أردني.

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وجاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة عامر شاهين، وذلك بعد أن قامت نيابة نابلس بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً على إثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل فرع مكافحة المخدرات في شرطة نابلس.

 

المصدر : وفا 

 

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