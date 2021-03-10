نابلس ..الاحتلال يشرع بهدم محال تجارية

الوكيل الإخباري - شرعت جرافات الاحتلال، اليوم الاربعاء، بهدم محال تجارية في قرية عين شبلي شرق نابلس، كانت أخطرت بهدمها قبل شهور.

اضافة اعلان



وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، إن قوات الاحتلال اقتحمت عين شبلي ترافقها جرافات وشرعت بهدم محال تجارية تصل مساحتها أكثر من ٥٠٠ متر مربع، وتعود ملكيتها للأخوين جمال ومازن العمري.



وأضاف أن مواجهات اندلعت في المنطقة خلال تصدي الأهالي لعملية الهدم، الأمر الذي أدى الى إصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق جراء قنابل الغاز المسيل للدموع.

المصدر : وفا

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة





