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الأربعاء، 10-03-2021 10:32 ص

إصابة عدد من المواطنين

نابلس ..الاحتلال يشرع بهدم محال تجارية

هدم
من المصدر


الوكيل الإخباري - شرعت جرافات الاحتلال، اليوم الاربعاء، بهدم محال تجارية في قرية عين شبلي شرق نابلس، كانت أخطرت بهدمها قبل شهور.

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وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، إن قوات الاحتلال اقتحمت عين شبلي ترافقها جرافات وشرعت بهدم محال تجارية تصل مساحتها أكثر من ٥٠٠ متر مربع، وتعود ملكيتها للأخوين جمال ومازن العمري.


وأضاف أن مواجهات اندلعت في المنطقة خلال تصدي الأهالي لعملية الهدم، الأمر الذي أدى الى إصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق جراء قنابل الغاز المسيل للدموع.

 

المصدر : وفا 

 

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