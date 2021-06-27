الأحد 27-06-2021
الوكيل الاخباري

ادارة السير تحذر بعد انهيار جزء من شارع في عمان - فيديو

لا ارتفاع بأسعار الملابس خلال عيد الاضحى

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

توضيح حول ايجاز كورونا الحكومي اليوم

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء

لا وقف لأي نوع من المطاعيم في الاردن

توقعات لأسئلة مبحث اللغة الإنجليزية ليوم غد الإثنين

فيديو - انهيار شارع في عمان

الملك: الوقوف مع الحكومة والشعب العراقي واجب علينا

مركز علاج المدمنين يعالج 14160 مدمن مخدرات منذ افتتاحه

الأحد، 27-06-2021 02:45 م

نابلس: الاحتلال يصيب شابين بالرصاص وآخرين بالاختناق

احن


الوكيل الإخباري - أصيب عدد من الفلسطينيين، اليوم الأحد، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وآخرون بحالات اختناق، عقب منع قوات الاحتلال الإسرائيلي طواقم بلدية بيتا جنوب نابلس بتوسعة الطريق المؤدية لجبل صبيح.

اضافة اعلان


وأفاد عضو البلدية موسى حمايل في تصريحات صحافية ، ، بأن قوات الاحتلال هاجمت طواقم البلدية التي كانت تعمل على توسعة الطريق المؤدية للجبل، ما أدى إلى إصابة شابين بالرصاص المطاطي، وآخرين بالاختناق جراء استنشاقهم الغاز السام المسيل للدموع الذي أطلقته بغزارة.


وأوضح أن آليات الاحتلال جرفت الطريق وأغلقته بالسواتر الترابية.
تجدر الإشارة إلى أن أكثر من 400 مواطن قد أصيبوا يوم الجمعة بالرصاص الحي والمطاطي والاختناق ونتيجة للسقوط وبقنابل الغاز المسيل للدموع بشكل مباشر خلال مواجهات بين المواطنين وجيش الاحتلال الإسرائيلي فوق جبل صبيح.


ويتخذ أهالي بيتا أسلوب المقاومة الشعبية ليلا نهارا دفاعا عن أراضيهم التي استولى عليها المستوطنين، ونصبوا نحو 30 بيتا متنقلا "كرفانا" على قرابة 20 دونما، بينما شق الاحتلال الطرق المؤدية لها خلال أيام فقط، وسط تخوف أهالي القرى الثلاث من السيطرة على كامل الجبل، والبالغة مساحته 840 دونما.

 

المصدر : وفا 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
يعتقل

الاحتلال يعتقل فلسطينيا من القدس

فلسطين

مصرع شاب بجريمة إطلاق نار في اللّد بفلسطين

وف

محافظ جنين: هناك من يستغل حادثة وفاة نزار بنات لزعزعة الأمن في فلسطين

يقتحمون

مستوطنون يقتحمون 'الأقصى'

غزة

غزة: وفاة و73 إصابة جديدة بفيروس كورونا

620212202254781438370

الاحتلال يعتقل فتاتين فلسطينيتين في حي الشيخ جراح

أخبار متعلقة
الوطن

استشهاد فتى متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في نابلس

1

انطلاق مسيرة الأعلام الاستفزازيّة وإصابات خلال مواجهات بالقدس المحتلة

طفل

استشهاد طفل برصاص الاحتلال في نابلس

شق

إصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة في نابلس

Israeli Occupation forces Arrest Palestinians - (Archives)

الاحتلال يعتقل فلسطينيين من نابلس

الاحتلال

رام الله .. إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال في نعلين