نابلس: الاحتلال يصيب شابين بالرصاص وآخرين بالاختناق

الوكيل الإخباري - أصيب عدد من الفلسطينيين، اليوم الأحد، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وآخرون بحالات اختناق، عقب منع قوات الاحتلال الإسرائيلي طواقم بلدية بيتا جنوب نابلس بتوسعة الطريق المؤدية لجبل صبيح.

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وأفاد عضو البلدية موسى حمايل في تصريحات صحافية ، ، بأن قوات الاحتلال هاجمت طواقم البلدية التي كانت تعمل على توسعة الطريق المؤدية للجبل، ما أدى إلى إصابة شابين بالرصاص المطاطي، وآخرين بالاختناق جراء استنشاقهم الغاز السام المسيل للدموع الذي أطلقته بغزارة.



وأوضح أن آليات الاحتلال جرفت الطريق وأغلقته بالسواتر الترابية.

تجدر الإشارة إلى أن أكثر من 400 مواطن قد أصيبوا يوم الجمعة بالرصاص الحي والمطاطي والاختناق ونتيجة للسقوط وبقنابل الغاز المسيل للدموع بشكل مباشر خلال مواجهات بين المواطنين وجيش الاحتلال الإسرائيلي فوق جبل صبيح.



ويتخذ أهالي بيتا أسلوب المقاومة الشعبية ليلا نهارا دفاعا عن أراضيهم التي استولى عليها المستوطنين، ونصبوا نحو 30 بيتا متنقلا "كرفانا" على قرابة 20 دونما، بينما شق الاحتلال الطرق المؤدية لها خلال أيام فقط، وسط تخوف أهالي القرى الثلاث من السيطرة على كامل الجبل، والبالغة مساحته 840 دونما.

المصدر : وفا