نابلس ..القبض على شخص فار من العدالة

الوكيل الإخباري - ألقت الشرطة الفلسطينية ، اليوم السبت، القبض على شخص فار من وجه العدالة بتهمة السرقة في نابلس.

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وذكرت الشرطة، في بيان، أن المذكور كان فارا من وجه العدالة منذ 3 سنوات، وصدر بحقه حكم غيابي من محكمة نابلس بالسجن مدة 3 سنوات، بتهمة السرقة، حيث تمكنت الشرطة من إلقاء القبض عليه خلال عملية البحث والمتابعة.

المصدر : وفا

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