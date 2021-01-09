السبت 09-01-2021
الوكيل الاخباري

قرار لوزير التربية والتعليم

التربية : جاهزون لعودة دوام المدارس

الصحة توجه رسالة للأردنيين

لبنان: تحذيرات طبية من عدم قدرة المستشفيات على استقبال مصابي كورونا

العايد للوكيل : كتاب من رئاسة الوزراء لإصدار عملة تذكارية

إيران: 82 وفاة و5924 إصابة جديدة بكورونا

البحرين: 397 إصابة جديدة بكورونا

الارصاد توضح حول فرصة تساقط الثلوج هذا الأسبوع

إيعاز من رئيس الوزراء

الإعلان عن عطلة رسمية بمناسبة المئوية

السبت، 09-01-2021 04:00 م

بتهمة السرقة

نابلس ..القبض على شخص فار من العدالة

قبض
تعبيرية


الوكيل الإخباري - ألقت الشرطة الفلسطينية ، اليوم السبت، القبض على شخص فار من وجه العدالة بتهمة السرقة في نابلس.

اضافة اعلان

وذكرت الشرطة، في بيان، أن المذكور كان فارا من وجه العدالة منذ 3 سنوات، وصدر بحقه حكم غيابي من محكمة نابلس بالسجن مدة 3 سنوات، بتهمة السرقة، حيث تمكنت الشرطة من إلقاء القبض عليه خلال عملية البحث والمتابعة.

 

المصدر : وفا 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
58b92c5e-52e3-49b2-80a3-9a2167657d83

الاحتلال يعتقل مواطنا من الخليل

Capture

الاحتلال يقمع المسيرات السلمية الأسبوعية المناهضة للاستيطان

33

فلسطين تدين استمرار الاحتلال بمنع منح تأشيرات لطواقم حقوق الإنسان

220202813179727368682

الاحتلال يستولي على جرافة وجرار في بيت دجن شرق نابلس

aa2c9d40-6e75-4a7a-bc6a-c789fdf9be53

اشتية يبحث مع القنصل البريطاني العام آخر المستجدات السياسية

9999014092

الاحتلال يعتقل شابا من رام الله وسط مواجهات

أخبار متعلقة
48Ihg

مستوطنون يقتلعون ويسرقون 150 شتلة زيتون جنوب نابلس

thumb (1)

الاحتلال يقتحم سبسطية ويشدد من اجراءاته في الموقع الأثري

مك

نابلس .. مستوطنون يعتدون على مركبات المواطنين

فل

فلسطين .. مستوطنون يواصلون تصعيد اعتداءاتهم

6a39c9c8-9f6c-46de-ac28-b41e95291566

مستوطنون يجرفون أراضي في نابلس

اع

الاحتلال يعتقل 9 فلسطينيين من الضفة الغربية