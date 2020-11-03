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الثلاثاء، 03-11-2020 02:33 م

نابلس : مستوطنون يقطعون عشرات اشجار الزيتون

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الوكيل الاخباري- قطع مستوطنون متطرفون يهود اليوم الثلاثاء، عشرات اشجار الزيتون في بلدة جالود ، وأقاموا حظيرة ماشية في قرية عينابوس جنوب نابلس.

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وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية غسان دغلس في بيان، إن مستوطنين من البؤرة الاستيطانية " كيدا" المقامة على أراضي جالود وعينابوس جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، قطعوا عشرات أشجار الزيتون في المنطقة الجنوبية حوض رقم (18) والتي يصل عمرها لأكثر من 60 عاما.

 

وأضاف أن المستوطنين شرعوا بعمليات تجريف واسعة في أراض تعود ملكيتها للمواطن جبريل محمود موسى.


وبين أن مستوطنين من مستوطنة "يتسهار" أقدموا على تقطيع 25 شجرة زيتون وإقامة حظيرة لتربية المواشي والطيور، في أرض المواطن نصر الدين مفضي علان، في منطقة الصومعة التابعة لأراضي قرية عينابوس.

 

المصدر: بترا 


 




 

 


 

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