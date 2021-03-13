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السبت، 13-03-2021 09:01 ص

دون وقوع اضرار

نابلس .. مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين في حوارة

مت
توضيحية


الوكيل الإخباي - هاجم مستوطنون، فجر اليوم السبت، منازل المواطنين، بالحجارة في بلدة حوارة جنوب نابلس.

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وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية غسان دغلس، إن مجموعة من مستوطني "يتسهار" هاجمت منازل المواطنين الواقعة في الجهة الغربية لبلدة حوارة، بالحجارة، دون وقوع اضرار.


وأضاف أن الاهالي تصدوا للمستوطنين عند اطراف البلدة.
يذكر أن الجهة الغربية لبلدة حوارة تتعرض بشكل ممنهج لاعتداءات المستوطنين واستهداف المنازل واحراق المركبات والاعتداء على المواطنين.

 

المصدر : وفا 

 

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