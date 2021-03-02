نابلس .. مستوطن يحاول دهس فلسطينيين

الوكيل الإخباري - قال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، إن مستوطنا حاول دهس عدد من الفلسطينيين بالقرب من مدخلي بلدتي برقة وبزاريا شمال نابلس.

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وأشار إلى أن المستوطنين يحاولون فرض أمر واقع في المنطقة، ويتواجدون بشكل شبه يومي في أراضي مستوطنة "حومش" المخلاة منذ العام ٢٠٠٥ جنوب جنين، وينفذون اعتداءات ضد الأهالي والمركبات على الطريق الواصل بين جنين ونابلس.

المصدر : وفا

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