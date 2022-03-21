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الإثنين، 21-03-2022 04:58 م

نابلس: وقفة تضامنية مع ذوي الشهداء المحتجزة جثامينهم لدى الاحتلال

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الوكيل الإخباري-طالبت فعاليات محافظة نابلس وذوو الشهداء المحتجزة جثامينهم لدى الاحتلال، وذوو الأسرى، اليوم الاثنين، كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية بالتدخل لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي لتسليم جثامين ستة شهداء من محافظة نابلس، وكافة جثامين الشهداء المحتجزة في ثلاجات الاحتلال ومقابر الأرقام.

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ودعا المشاركون في الوقفة التي نظمت أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في نابلس، اللجنة الدولية وكافة المؤسسات الحقوقية إلى ضرورة التحرك الفوري والعاجل لتسليم جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال.


وأوضح منسق اللجنة الوطنية لدعم الأسرى في محافظة نابلس مظفر ذوقان، أن 254 شهيدا ما زال الاحتلال يحتجز جثامينهم بمقابر الأرقام، و95 شهيدا آخر في ثلاجات الاحتلال، منهم ستة شهداء من محافظة نابلس.


وشدد ذوقان على أن الاحتلال الذي يدعي الديمقراطية ويظهر للعالم بأنه يلتزم بكل المواثيق، يضرب بعرض الحائط كل المواثيق الدولية والقانون الدولي الإنساني.


وطالب المؤسسات الدولية، خاصة الصليب الأحمر الدولي ومجلسي الأمن الدولي وحقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة بأن يقفوا عند مسؤولياتهم بالضغط على الاحتلال؛ لإعادة جثامين الشهداء المحتجزة وبأن يتم دفنها وفقا للشريعة الإسلامية.

 

وفا

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