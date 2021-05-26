نابلس: وقفة دعم وإسناد للأسرى

الوكيل الإخباري - أكد مشاركون في وقــفة دعم وإسناد للأسرى الذين جرى اعتقالهم مؤخرا بشكل خاص، وللأسرى في سجون الاحتلال بشكل عام.

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وشدد المشاركون في الوقفة التي دعت لها اللجنة الوطنية لدعم الاسرى في محافظة نابلس، اليوم الاربعاء، على دوار الشهداء وسط المدينة، على ضرورة توحيد ورصف الصفوف خلف قضية القدس وأهلها الذين يواجهون سياسة التهجير القسري.

وقال مظفر ذوقان في كلمة باسم اللجنة الوطنية لدعم الاسرى، ان الاعتقالات طالت الكل الفلسطيني في محاولة لمحاربة وجودنا في كافة المناطق، داخل أراضي العام 48 والضفة الغربية بما فيها القدس.



المصدر : وفا