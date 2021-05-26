الأربعاء 26-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

اعتصام أمام السفارة الأمريكية بعمان - صور

%4.11 نسبة فحوصات كورونا الايجابية الأربعاء

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

وزير الخارجية الأمريكي يصل الأردن

ولي العهد يطمئن على الطفلتين ساره وفرح - فيديو

جلبة تحت القبة بعد مداخلة النائب أسامة العجارمة

ادارة الازمات : تطعيم ما يزيد عن ٧٨ الف مواطن اليوم

تكريم سائق تكسي أعاد 17 ألف درهم إماراتي

جمعية الفنادق لـ الوكيل : 50% نسبة إشغال فنادق البحر الميت في عطلة أمس

مشاجرة جماعية في عمان

الأربعاء، 26-05-2021 03:12 م

نابلس: وقفة دعم وإسناد للأسرى

دعم
توضيحية


الوكيل الإخباري - أكد مشاركون في وقــفة دعم وإسناد للأسرى الذين جرى اعتقالهم مؤخرا بشكل خاص، وللأسرى في سجون الاحتلال بشكل عام.

اضافة اعلان

وشدد المشاركون في الوقفة التي دعت لها اللجنة الوطنية لدعم الاسرى في محافظة نابلس، اليوم الاربعاء، على دوار الشهداء وسط المدينة، على ضرورة توحيد ورصف الصفوف خلف قضية القدس وأهلها الذين يواجهون سياسة التهجير القسري.

 

وقال مظفر ذوقان في كلمة باسم اللجنة الوطنية لدعم الاسرى، ان الاعتقالات طالت الكل الفلسطيني في محاولة لمحاربة وجودنا في كافة المناطق، داخل أراضي العام 48 والضفة الغربية بما فيها القدس.


المصدر : وفا 

 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
اح

مسافر يطا : الاحتلال يعتقل فلسطينيين ويحتجز ثالث في قرية تواني

كم

الاحتلال يهاجم ' الهلال الأحمر' بالغاز في طوباس

كفى

إرجاء البت في قضية تهجير عائلات بالقدس

اح

الاحتلال يقتحم منازل في الخليل

الشيخ

الاحتلال يزيل شعارات وأسماء عائلات عن جدران حي الشيخ جراح

5202124221142488917261

الاحتلال يعتقل فلسطينيا من طوباس

أخبار متعلقة
حخ

‎ 220 شهيداً منذ بدء عدوان الاحتلال

د

قيادي حمساوي : حذرنا الاحتلال من مغبة ارتكاب حماقة

ف

إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق جراء الغاز المسيل للدموع إثر الاعتداءات الإسرائيلية

5202128337643544408

ماذا حدث لمستوطنين هاجموا فلسطينيين خلال موعد الإفطار الذي أقيم في حي الشيخ جراح - فيديو

ييي

مواجهات عنيفة بين المقدسيين والمستوطنين في حي الشيخ جراح

الشيخ

عائلات الشيخ جراح ترفض إبرام أي اتفاق مع المستوطنين