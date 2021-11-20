نابلس: 38 إصابة خلال مواجهات مع الاحتلال في بيتا وبيت دجن

الوكيل الإخباري-أصيب 38 فلسطينيا، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيتا جنوب نابلس، وقرية بيت دجن شرقا.

اضافة اعلان



وأفاد مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل لـ"وفا"، بإصابة 3 فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و24 آخرين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، و 4 بجروح ورضوض إثر وقوعهم على الأرض، خلال مواجهات على جبل صبيح في بيتا، مشيرا إلى أن المواجهات مازالت مستمرة.



وأشار إلى أن 7 فلسطينيين أصيبوا بالاختناق بالغاز المسيل للدموع في قرية بيت دجن.



وتشهد بلدة بيتا مواجهات يوميا منذ شهر مايو/ أيار الماضي، ضمن فعاليات احتجاجية ضد إقامة بؤرة "جفعات افيتار" الاستيطانية على قمة جبل صبيح، فيما تشهد قرية بيت دجن منذ عدة أشهر، مواجهات مع قوات الاحتلال في الأراضي المهددة بالاستيلاء عليها.

وفا