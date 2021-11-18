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نادي الأسير: الأعرج ينتصر بعد أكثر من 100 يوم من الإضراب

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الخميس، 18-11-2021 08:02 م

نادي الأسير: الأعرج ينتصر بعد أكثر من 100 يوم من الإضراب

الاعرج


الوكيل الاخباري - أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن الأسير علاء الأعرج علّق إضرابه المفتوح عن الطعام الذي استمر 103 أيام، بعدما ألغت سلطات الاحتلال أمر اعتقاله الإداري.

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ونقل النادي عن المحامي جواد بولس أن المحكمة العسكرية الإسرائيلية في "سالم" قررت تمديد اعتقال الأعرج حتّى نهاية الإجراءات القضائية وذلك بعد تقديم لائحة اتهام بحقه، وتحويله إلى قضية، وذلك خلال جلسة عقدت اليوم.


وأضاف أنه "وبعد إصدار محكمة "سالم" قرارها، أعلنت نيابة الاحتلال إلغاء أمر اعتقاله الإداري ابتداء من اليوم، وعليه علق الأسير الأعرج إضرابه".


وقال نادي الأسير، إن الأعرج (34 عاما) واجه ظروفا صحية صعبة وخطيرة حيث يقبع في سجن "عيادة الرملة"، وخلال هذه المدة نقل مرات عديدة إلى المستشفيات المدنية للاحتلال، وظهرت عليه أعراض صحية خطيرة.


الأعرج من بلدة عنبتا / طولكرم، وهو مهندس مدني، اعتقل في يونيو 2021، وصدر أمر اعتقال إداري بحقه، وخلال إضرابه حولته المخابرات الإسرائيلية للتحقيق مجددا.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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