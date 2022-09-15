نادي الأسير: الاحتلال أصدر 9500 أمر اعتقال إداري منذ عام 2015

الوكيل الإخباري-قال نادي الأسير، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أصدرت ما يزيد عن 9500 أمر اعتقال إداري، منذ عام 2015 حتّى العام الجاري.

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وأوضح نادي الأسير في بيان صحفي اليوم الخميس، ان سلطات الاحتلال أصدرت نحو (1365) أمر اعتقال إداريّ منذ بداية العام الجاري، بينها 272 أمر في شهر آب/ أغسطس الماضي.



وأشار إلى أن عدد المعتقلين الإداريين بلغ 760 معتقلاً بينهم أربعة قاصرين وأسيرتان، ويقبع أكبر عدد منهم في سجني (النقب، وعوفر)، وهذه النسبة هي الأعلى منذ عام 2015.



ولفت نادي الأسير إلى ان المعتقلين الإداريين نفذوا منذ أواخر عام 2011، حتى نهاية العام الجاريّ، ما يزيد عن 400 إضراب فرديّ، كان جلّها ضد الاعتقال الإداريّ.

وبين أن ما يزيد عن 80% من المعتقلين الإداريين، هم معتقلون سابقون تعرضوا للاعتقال الإداريّ مرات عديدة، من بينهم كبار في السن، ومرضى، وأطفال.



وفا

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