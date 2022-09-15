الخميس 15-09-2022
الوكيل الاخباري

أولى عائلات مصابي حادثة انهيار عمارة اللويبدة تغادر المستشفى

الحنيفات يفتتح محطة وادي الريان الزراعية

ورشة حول سيادة القانون والحقوق المدنية بمركز شابات العاصمة

إرادة ملكية بنظام معدل لنظام رواتب وعلاوات أفراد الأمن العام

رئيس هيئة الأركان: ماضون في توفير مشاريع خدمية لمنتسبي الجيش

موظفون حكوميون إلى التقاعد - اسماء

إرادات ملكية بالاميرة مريم ولينا بشقوي والخالدي ومساعدة وعماري

مدير الدفاع المدني: عمليات البحث عن محاصرين في اللويبدة أصبحت اكثر خطورة

مفتي المملكة: المتوفين بحادثة اللويبدة نحتسبهم شهداء عند الله

الملك يزور مديرية الأمن العام ويثني على جهود كوادرها في التعامل مع حادث اللويبدة

الخميس، 15-09-2022 04:51 م

نادي الأسير: الاحتلال أصدر 9500 أمر اعتقال إداري منذ عام 2015

thumb


الوكيل الإخباري-قال نادي الأسير، إن سلطات الاحتلال  الإسرائيلي، أصدرت ما يزيد عن 9500 أمر اعتقال إداري، منذ عام 2015 حتّى العام الجاري.

اضافة اعلان


وأوضح نادي الأسير في بيان صحفي اليوم الخميس، ان سلطات الاحتلال أصدرت نحو (1365) أمر اعتقال إداريّ منذ بداية العام الجاري، بينها 272 أمر في شهر آب/ أغسطس الماضي.


وأشار إلى أن عدد المعتقلين الإداريين بلغ 760 معتقلاً بينهم أربعة قاصرين وأسيرتان، ويقبع أكبر عدد منهم في سجني (النقب، وعوفر)، وهذه النسبة هي الأعلى منذ عام 2015.


ولفت نادي الأسير إلى ان المعتقلين الإداريين نفذوا منذ أواخر عام 2011، حتى نهاية العام الجاريّ، ما يزيد عن 400 إضراب فرديّ، كان جلّها ضد الاعتقال الإداريّ.
وبين أن ما يزيد عن 80% من المعتقلين الإداريين، هم معتقلون سابقون تعرضوا للاعتقال الإداريّ مرات عديدة، من بينهم كبار في السن، ومرضى، وأطفال.

 

وفا

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
920221514290656111943

الاحتلال يسلم إخطارات بوقف العمل والبناء في قراوة بني حسان

i9KRS

فلسطين .. إخلاء مدرسة بورين الثانوية إثر استهدافها بقنابل الغاز

1013678274_0_56_5008_2760_1000x541_80_0_0_c288f7c387a9b4040f6d86a8935baad1

الأسير نهار السعدي من جنين يدخل عامه الـ20 في الأسر

00063314746835081388784731671183

الاحتلال يعيق تحركات الفلسطينيين ويشن حملة تمشيط غرب جنين

aef0b070-d9d5-4c19-aa56-216d74a45ad8-1641300833-1663234821

الاحتلال يسلم إخطارات بوقف العمل والبناء في قراوة بني حسان

3مواجهات.jpg-303d2dc1-dc20-4c8a-8421-811e11ddde32

إصابة 4 طلبة بحالات اختناق خلال اقتحام الاحتلال محيط مدرسة العيسوية

أخبار متعلقة
1013678274_0_56_5008_2760_1000x541_80_0_0_c288f7c387a9b4040f6d86a8935baad1

الأسير نهار السعدي من جنين يدخل عامه الـ20 في الأسر

احتلال 1

الاحتلال يعتقل تسعة فلسطينيين من الخليل

احتلال 9

الاحتلال يعتقل 11 فلسطينيا من بيت لحم

420211183223435

الاحتلال يعتقل شابا من القدس

download

ثلاثة معتقلين يواصلون إضرابهم عن الطعام في سجون الاحتلال

download

الاحتلال يقتحم يعبد