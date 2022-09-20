الأربعاء 21-09-2022
الوكيل الاخباري

الملك يلتقي رؤساء الصومال وكازاخستان وغينيا بيساو في نيويورك

وفاة مواطن سقط عن جسر مشاة في عمان

الملك يلتقي لابيد في نيويورك

الصحة: عودة العمل تدريجياً بمستشفى الملكة رانيا بعد حريق محدود

الملك يلتقي الرئيس التركي ويؤكد أهمية زيادة مستوى التبادل التجاري

الملك يؤكد أهمية دور الأمم المتحدة في تحريك عملية السلام

الدفاع المدني يتعامل مع حريق بمستشفى الملكة رانيا في البتراء

2500 طبيب متعطلون عن العمل من الأطباء الجدد

الملكة رانيا: سعيدة بالعودة لمبادرة كلينتون العالمية

الملك يلتقي الكاظمي ويجدد التأكيد على دعم الأردن للعراق

الثلاثاء، 20-09-2022 04:48 م

نادي الأسير: تطورات خطيرة على الوضع الصحيّ للأسير ناصر أبو حميد

الأسير ناصر أبو حميد.jpg-6e634cad-2d9e-41a6-b215-5ef95b4bdec6


الوكيل الإخباري-أكّد نادي الأسير الفلسطينيّ أنّ تطورات خطيرة طرأت خلال الساعات الماضية، على الوضع الصحيّ للأسير ناصر ابو حميد المُصاب بالسرطان، والقابع في سجن "الرملة"، حيث بدأ يعاني من فقدان شبه كليّ للحركة، وآلام شديدة في العمود الفقري، وتفاقم لأعراض صحية أخرى.

ولفت نادي الأسير، إلى أنّ أشقاء الأسير ناصر (نصر، وشريف، وإسلام) تمكّنوا اليوم من زيارته في سجن "الرملة" وذلك إلى جانب شقيقه محمد المتواجد معه، واستمرت الزيارة لمدة 45 دقيقة، والتي تمت بعد ضغوط كبيرة من رفاقه الأسرى، حيث حاولت إدارة السّجون التنكيل بناصر، واشترطت على أشقائه بنقله إلى "معبار" السّجن، حيث يتواجدون، وذلك بدلًا من السماح لهم بزيارته في سجن "الرملة"، إلا أنّ الأسرى قاموا بالاحتجاج والرفض، إلى أن تم نقل أشقائه لزيارته داخل السّجن، وتمت الزيارة وهم مقيدون، وتحت حراسة مشددة، وبتواجد ثمانية سجانين داخل غرفة الزيارة.

وتأتي هذه التطورات الخطيرة، مع إعلان اللجنة المختصة للنظر في طلب الإفراج عنه بتأجيل الجلسة التي تقرر عقدها وذلك للمرة الثانية، بعد اعتراض تقدمت به نيابة الاحتلال، وعائلات من جنود الاحتلال، وجرى تأجيل الجلسة حتّى السادس من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

وأكّد نادي الأسير، أنّ خطر تعرض ناصر للاستشهاد في أية لحظة يتضاعف مع مرور الوقت، وفي ظل المعطيات الخطيرة التي ترد تباعًا عن وضعه الصحيّ.

يذكر أنّ الأطباء في مستشفى "أساف هروفيه" الإسرائيليّ، سلّموا الأسير ناصر ابو حميد تقريرًا طبيًا نهائيًا بعد فحوص طبية أخيرة خضع لها، وأوصوا فيه بالإفراج عنه في أيامه الأخيرة.

يُشار إلى أنّ الأسير أبو حميد (50 عامًا)، والمحكوم بالسّجن المؤبد 7 مرات و(50) عامًا، واحد من بين 600 أسير مريض في سجون الاحتلال، من بينهم (23) أسيرًا يعانون من الإصابة بالسّرطان والأورام بدرجات متفاوتة، ويواجهون جريمة الإهمال الطبي (القتل البطيء)، علمًا أنّه ومنذ عام 1967 اُستشهد 73 أسيرًا/ ة في سجون الاحتلال نتيجة لجريمة الإهمال الطبيّ (القتل البطيء)، وهم من بين (231) شهيدًا من شهداء الحركة الأسيرة.

وشكّلت جريمة الإهمال الطبيّ (القتل البطيء) السبب الأساسي في استشهاد أسرى خلال السنوات القليلة الماضية، وكانت آخرهم الشهيدة سعدية فرج الله خلال العام الجاري، ويضاف لهم المئات من الأسرى المحررين، الذين استشهدوا نتيجة لأمراض خرجت معهم من سجون الاحتلال.

وذكّر نادي الأسير برسالة الأسير ناصر ابو حميد التي نقلها عبر عائلته: "أنا ذاهب إلى نهاية الطريق، ولكن مُطمئن وواثق بأنني أولا فلسطيني وأنا أفتخر، تاركًا خلفي شعب عظيم لن ينسى قضيتي وقضية الأسرى، وأنحني إجلالاً وإكبارًا لكل أبناء شعبنا الفلسطينيّ الصابر، وتعجز الكلمات عن كم هذا المشهد فيه مواساة وأنا "مش زعلان" من نهاية الطريق لأنه في نهاية الطريق أنا بودع شعب بطل عظيم، حتى ألتحق بقافلة شهداء فلسطين، وجزء كبير منهم هم رفاق دربي وأنا سعيد بلقائهم."

وفا

اضافة اعلان

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
03094723344156646081776811331784

الاحتلال يغلق حاجز "سالم" العسكري غرب جنين حتى إشعار آخر

2022-637992777804474917-447

آليات وجرافات الاحتلال تتوغل شرق بيت حانون

05115303333441710031738837402121

الاحتلال يغلق مدخل قرية رمانة غرب جنين

ec6add27-7118-42a9-9829-ef67a83459f6

الاحتلال يعتقل شابا ويستدعي آخرين في القدس

3eqtY

وقفة اسناد ودعم للأسير المريض ناصر أبو حميد في طولكرم

cd820317-ba5f-4d63-b75f-4ef7f246f4ee

الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيا بالضفة الغربية والقدس

أخبار متعلقة
thumb

نادي الأسير: الاحتلال أصدر 9500 أمر اعتقال إداري منذ عام 2015

1013678274_0_56_5008_2760_1000x541_80_0_0_c288f7c387a9b4040f6d86a8935baad1

الأسير نهار السعدي من جنين يدخل عامه الـ20 في الأسر

احتلال 1

الاحتلال يعتقل تسعة فلسطينيين من الخليل

1505723200562045800

اعتقال 18 فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة

وو

مستوطنون يقتحمون الأقصى

احتلال 99

الاحتلال يعتقل سبعة فلسطينيين من الخليل