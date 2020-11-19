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الخميس، 19-11-2020 03:43 م

نادي الأسير: سلطات الاحتلال اعتقلت 400 طفل فلسطيني خلال 2020

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الوكيل الإخبري- قال "نادي الأسير" الفلسطيني، اليوم الخميس، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية، اعتقلت أكثر من 400 طفل فلسطيني منذ بداية العام 2020 وحتى نهاية الشهر الماضي.

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جاء ذلك في ورقة حقائق أصدرها النادي، عشية يوم الطفل العالمي، الذي تحتفل به الأمم المتحدة في 20 تشرين ثاني/ نوفمبر من كل عام.


وقال "نادي الأسير"، في تقريره، إن "سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 400 طفل فلسطيني تقل أعمارهم عن 18 عاماً، منذ بداية العام الحالي غالبيتهم من مدينة القدس".


وأشار إلى أن "السلطات الإسرائيلية تواصل اعتقال 170 طفلا فلسطينيا في سجونها، وتحتجزهم في ثلاثة سجون مركزية هي: (مجدو، وعوفر، والدامون)".


وأوضح التقرير أن "قوات الاحتلال ترتكب انتهاكات متعددة بحق الأطفال الفلسطينيين خلال فترة اعتقالهم، ومنها حرمانهم من استكمال الدراسة، وحرمان بعضهم من زيارات عائلاتهم لهم داخل السجن، وعزلهم في زنازين منفردة".


وقال إن السلطات الإسرائيلية مستمرة في تنفيذ عمليات اعتقال الأطفال، رغم انتشار فيروس كورونا.


ولفت أن إسرائيل أقرت منذ العام 2015 قوانين تشرع إصدار أحكام عالية بحق الأطفال المعتقلين، وصلت في بعض الحالات إلى السجن المؤبد.


وأوضح التقرير أن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل منذ سنة 2015 نحو 7 آلاف طفل.




 




 

 


 

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