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الثلاثاء، 07-12-2021 03:49 م

نادي الأسير: غدا جلسة محاكمة جديدة للمعتقل أبو هواش المضرب منذ 113 يوما

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الوكيل الإخباري-قال نادي الأسير إن محكمة الاحتلال في "عوفر" ستعقد يوم غدٍ الأربعاء جلسة جديدة للنظر في الاستئناف المقدم بشأن قضية الأسير هشام أبو هواش، المضرب عن الطعام منذ 113 يومًا، حيث يواجه وضعًا صحيًا بالغ الخطورة في سجن "الرملة".

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وكانت محكمة "الاستئنافات العسكرية" للاحتلال قررت في جلستها السابقة التي عُقدت في الأول من الشهر الجاري، عدم البت في الاستئناف، وأصدرت قرارًا مفاده: "بما أنّ مصلحة السجون لم تزود المحكمة بتقرير طبيّ حديث، على الرغم من أن القاضي العسكري أمرها بذلك قبل نحو أسبوع، وبما أنّ المحامي جواد بولس طلب تجميد أمر اعتقال الإداريّ للمعتقل أبو هواش، عليه لن أتمكن من إعطاء قرار بناءً على هذه المعطيات وآمر بإرجاء البت في القضية، إلى أن يتم تقديم تقرير طبي محدث، وعليه يتم تعيين جلسة أخرى".


وأمس عقدت "المحكمة العليا" للاحتلال جلسة أخرى للنظر في الالتماس المقدم بشأن قضيته، وقررت عدم البت في القضية حتى استنفاد الإجراءات "القانونية" في المحكمة العسكرية، وأبقت الالتماس معلقًا.


يذكر أنّ سلطات الاحتلال اعتقلت أبو هواش (40 عامًا) من دورا/ الخليل، في الـ27 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول عام 2020، وأصدرت بحقّه ثلاثة أوامر اعتقال إداري مدة كل أمر 6 شهور، وتم تخفيض الأمر الأخير من (6-4) شهور قابلة للتمديد.
والمعتقل أبو هواش متزوج وأب لخمسة أطفال، وقد تعرض للاعتقال عدة مرات سابقًا، حيث بدأت مواجهته للاعتقال منذ العام 2003 بين أحكام واعتقال إداريّ، وبلغ مجموع سنوات اعتقاله 8 سنوات، منها 52 شهرًا رهن الاعتقال الإداريّ.

 

وفا

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