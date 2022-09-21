الخميس 22-09-2022
الوكيل الاخباري

النجار ترعى انطلاق فعاليات مهرجان صيف الزرقاء المسرحي

الكويت : 126 معلما أردنيا استوفوا شروط التعيين

زراعة الكرك تفتتح مدرسة المزارعين الحقلية حول تصنيع الألبان

جلسة نقاشية حول مخرجات رؤية التحديث الإقتصادي بإربد

لقاء تشاوري لتمكين المرأة بجامعة آل البيت

وزير العمل يطلع على تجارب المشاركين ببرنامج التشغيل الوطني بسحاب

بدء تشغيل مستشفى الايمان الحكومي الجديد بعجلون

الامن العام : العثور على جثة سيدة داخل منزلها في جرش

الملك يزور مقر مجلس العلاقات الخارجية في نيويورك

الكسبي : الحكومة لن تتوانى عن تقديم أفضل الخدمات لمسافري جسر الملك حسين

الأربعاء، 21-09-2022 03:54 م

نادي الأسير: 30 معتقلًا إداريًا يبدأون في الـ25 من أيلول الجاري إضرابا عن الطعام

13ipj-10-730x438-1-730x438


الوكيل الإخباري-قال نادي الأسير إن 30 معتقلا إداريا حددوا تاريخ ال25 من الشهر الجاري موعدا لبدء إضرابهم عن الطعام رفضا لاستمرار اعتقالهم.

اضافة اعلان


وقالوا في بيان لهم: "أربعة أيام تفصلنا عن إطلاق معركتنا ضد الاعتقال الإداري، جاهزيتنا في أعلى مستوياتها، تنتظر انطلاق شعلة البداية يوم الخامس والعشرين من أيلول".


وكان هؤلاء المعتقلون الإداريون، وجهوا رسالة، أكدوا فيها أن مواجهة الاعتقال الإداري مستمرة، وأن ممارسات إدارة سجون الاحتلال "لم يعد يحكمها الهوس الأمنيّ كمحرك فعليّ لدى أجهزة الاحتلال، بل باتت انتقامًا من ماضيهم".


يذكر أنّ الاستعداد لهذه الخطوة يأتي في ظل استمرار الاحتلال في تصعيده من عمليات الاعتقال الإداريّ، واتساع دائرة الاستهداف، حيث تجاوز عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال 760 معتقلا إداريا بينهم أطفال ونساء، وكبار في السّن، ومرضى، علما أنّ 80% من المعتقلين الإداريين هم أسرى سابقون أمضوا سنوات في سجون الاحتلال، وجل عمليات الاعتقال التي تعرضوا لها كانت اعتقالات إداريّة.

 

وفا

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
1487228940

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في مخيم العروب

6qEGD

الاحتلال يستولي على معدات بناء في قرية أرطاس جنوب بيت لحم

download

وقفة إسناد للأسيرين الجريحين غوادرة في مخيم جنين

dcf19422bf7084ee582f6eee595e4595

إصابة طلبة مدارس في عابود بالاختناق

650d784e9b1536f9607b670517dcc67c

وفاة مريض من غزة جراء منعه من العلاج بالقدس

3CnUWm39uIptUvyfJSFfn6HVTVzAstIppCSvRemB

الاحتلال يعتقل 19 فلسطينيا بالضفة الغربية

أخبار متعلقة
1013678274_0_56_5008_2760_1000x541_80_0_0_c288f7c387a9b4040f6d86a8935baad1

الأسير نهار السعدي من جنين يدخل عامه الـ20 في الأسر

download

اهمال طبي متعمد بحق المعتقلين في عيادة سجن "الرملة"

ssss

فلسطين .. وقفة جماهيرية حاشدة أمام مقر الصليب الأحمر في أريحا إسنادا للأسرى

8f44854b6a5bc9d29d594d4395a9fa30

الاحتلال يحول اسيرا مقدسيا للاعتقال الاداري

5312410406be66f83848dd5cd5a1ed8e

الاحتلال يعتقل فلسطينيا من ميثلون على حاجز برطعة العسكري

عباس

عباس يوجه للكشف عن الجرائم المرتكبة بحق الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي