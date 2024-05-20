الإثنين 20-05-2024
الوكيل الاخباري
 

تعميم على جميع مطاعم الاردن وقرار بشأن ساندويشات الشاورما

رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من شباب وشابات الزرقاء

الخارجية: نتابع أوضاع الأطباء والممرضين الأردنيين العالقين في رفح

إصابة فلسطيني وتحطيم مركبات في اعتداء مستعمرين شمال غرب أريحا

أمانة عمان تعلن عن وظائف شاغرة

إسرائيل تنشئ "غرفة حرب" لمواجهة تحرك المحكمة الجنائية

الأمن يقبض على ثلاثة أشقاء في ابو نصير

ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 35562 منذ 7 اكتوبر

سوريا تعلن الحداد 3 أيام على الرئيس الإيراني

الشرطة الإسرائيلية تعتقل 12 محتجا على حكومة نتنياهو

الإثنين، 20-05-2024 03:34 م

ناشطون يرصدون دخول مساعدات إنسانية لشمال القطاع

222


الوكيل الإخباري- رصد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي لحظات دخول مساعدات إنسانية إلى شمال قطاع غزة.

اضافة اعلان


وأعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) الجمعة أن أولى شاحنات المساعدات الإنسانية بدأت بالتحرك عبر الرصيف العائم إلى داخل قطاع غزة.


وجرى نقل المساعدات عبر شاحنات إلى مخازن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في غزة مساء أمس الجمعة، ولكن لم يتضح موعد توزيعها على سكان القطاع الذين يعانون أوضاعاً إنسانية صعبة جراء الحرب الإسرائيلية.



 




 

 


 

إقرأ ايضا
مستوطنون يرشقون حجارة وفا.jpg-98b22c54-2320-4a39-bc6a-6c280c09065b.jpg-848ce4c5-c74a-4cb6-a117-f913d2cbd778

إصابة فلسطيني وتحطيم مركبات في اعتداء مستعمرين شمال غرب أريحا

645x344-1624386141549

إسرائيل تنشئ "غرفة حرب" لمواجهة تحرك المحكمة الجنائية

16972777870

ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 35562 منذ 7 اكتوبر

222

الشرطة الإسرائيلية تعتقل 12 محتجا على حكومة نتنياهو

222

غانتس يندد بمساعي الجنائية الدولية لاعتقال نتنياهو وغالانت

FiArnryWAAAEtq-

حماس: طلب إصدار مذكرة اعتقال قادة حماس "مساواة بين الضحية والجلاد"

أخبار متعلقة
111

إسرائيليون متطرفون يعتدون على شاحنات تنقل مساعدات لغزة

428027

الاحتلال يمنع دخول 3 آلاف شاحنة مساعدات إلى غزة

شهداء6

شهداء وجرحى في قصف الاحتلال لمناطق في دير البلح وحي الزيتون

٢

أوستن يبحث مع غالانت ملفات الحرب

111

ثلاثة شهداء في قصف الاحتلال على وادي غزة

d_f66b84566bfca73b68d46903f2872bb4

بلجيكا تستدعي السفيرة الإسرائيلية بعد مقتل أحد موظفيها بغزة