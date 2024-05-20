ناشطون يرصدون دخول مساعدات إنسانية لشمال القطاع

الوكيل الإخباري- رصد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي لحظات دخول مساعدات إنسانية إلى شمال قطاع غزة.

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وأعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) الجمعة أن أولى شاحنات المساعدات الإنسانية بدأت بالتحرك عبر الرصيف العائم إلى داخل قطاع غزة.



وجرى نقل المساعدات عبر شاحنات إلى مخازن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في غزة مساء أمس الجمعة، ولكن لم يتضح موعد توزيعها على سكان القطاع الذين يعانون أوضاعاً إنسانية صعبة جراء الحرب الإسرائيلية.





