الأربعاء 28-07-2021
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الأربعاء، 28-07-2021 03:40 م

نتائج الثانوية العامة في فلسطين الثلاثاء المقبل

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توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلنت لجنة الامتحانات في وزارة التربية والتعليم الفلسطينية ، أن نتائج امتحان الثانوية العامة في القدس والمحافظات الشمالية (الضفة) والجنوبية (قطاع غزة)، والمدارس الفلسطينية ، ستكون يوم الثلاثاء 3/8/2021 في تمام الساعة العاشرة صباحاً.

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وأوضحت التربية في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن النتائج ستنشر إلكترونياً على النحو الآتي:


- الموقع الخاص بالثانوية العامة لهذا العام     www.psge.ps.
حيث بإمكان الطلبة الحصول على علاماتهم في المباحث كافة (الكشف العريض) حال الإعلان عنها مباشرةً باستخدام رقم الجلوس.


- عبر الرسائل القصيرة SMS المجانية من خلال شركات الاتصالات الفلسطينية.

 

المصدر : وفا 

 

 




 

 


 

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