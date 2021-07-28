نتائج الثانوية العامة في فلسطين الثلاثاء المقبل

الوكيل الإخباري - أعلنت لجنة الامتحانات في وزارة التربية والتعليم الفلسطينية ، أن نتائج امتحان الثانوية العامة في القدس والمحافظات الشمالية (الضفة) والجنوبية (قطاع غزة)، والمدارس الفلسطينية ، ستكون يوم الثلاثاء 3/8/2021 في تمام الساعة العاشرة صباحاً.

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وأوضحت التربية في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن النتائج ستنشر إلكترونياً على النحو الآتي:



- الموقع الخاص بالثانوية العامة لهذا العام www.psge.ps.

حيث بإمكان الطلبة الحصول على علاماتهم في المباحث كافة (الكشف العريض) حال الإعلان عنها مباشرةً باستخدام رقم الجلوس.



- عبر الرسائل القصيرة SMS المجانية من خلال شركات الاتصالات الفلسطينية.

المصدر : وفا