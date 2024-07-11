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الخميس، 11-07-2024 08:53 ص

نتنياهو بحث مع مقربيه إقالة غالانت

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الوكيل الاخباري- قالت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بحث مع مقربيه خلال الأيام الأخيرة إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت.

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وفي وقت سابق أمس قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية إنها تدرك أن الخلاف بين نتنياهو ووزير دفاعه بشأن صفقة تبادل الأسرى مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أكبر من أي خلاف سابق بينهما.


وأشارت -في تحليل لكبير مراسليها العسكريين يونا جيريمي بوب- إلى أن الخلافات السابقة بين "أقوى زعيمين في إسرائيل اليوم" والتي اندلعت علنا "بطريقة فوضوية" تمحورت حول إصلاح القضاء، وإلى أي مدى يمكن اتخاذ إجراءات ضد جنود الاحتياط في الجيش الذين يهددون بالاستقالة، وبشأن تجنيد الذكور من طائفة الحريديم المتدينين في صفوف الجيش، وما إذا كان بالإمكان الاستعانة ببعض موظفي السلطة الفلسطينية ليحلوا محل حركة حماس في قطاع غزة.


 




 

 


 

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