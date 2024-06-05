نتنياهو: جاهزون لعملية قوية جدا في الشمال

الوكيل الإخباري - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأربعاء من مستوطنة كريات شمونة المحاذية للحدود اللبنانية، إن "الأرض احترقت هنا، ونحن مستعدون لعملية مكثفة للغاية في لبنان".

اضافة اعلان



وأضاف نتنياهو خلال زيارته كريات شمونة صباحًا: "بالأمس احترقت الأرض هنا وأنا سعيد لأنكم أخمدتم الحريق، لكن الأرض احترقت في لبنان أيضًا".

وتابع: "نحن مستعدون لعملية قوية جدًا في الشمال".





ويوم أمس قال نائب الأمين العام لحزب الله إن أي توسيع إسرائيلي للحرب على لبنان سيقابله خراب ودمار وتهجير في إسرائيل: "إذا أرادت إسرائيل خوض حرب شاملة فنحن جاهزون لها"، مشيرا إلى أنهم استخدموا قسمًا قليلاً من قدراتهم بما يتناسب مع طبيعة المعركة.



وشهدت الفترة الأخيرة تصعيدًا في العمليات بين حزب الله وجيش الاحتلال، حيث أصيب 7 من جنود الاحتلال ليل الاثنين بحريق في إحدى المستوطنات جراء صواريخ أطلقت من حزب الله.







