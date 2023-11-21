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نتنياهو: سيتم إطلاق سراح الأسرى على مراحل

الثلاثاء، 21-11-2023 11:12 م

نتنياهو: سيتم إطلاق سراح الأسرى على مراحل

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الوكيل الإخباري - كشف رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنّه سيتم إطلاق سراح الأسرى لدى كتائب القسام في غزة على مراحل.اضافة اعلان


وقال نتنياهو خلال جلسة مجلس الوزراء لإقرار صفقة تبادل الأسرى إنّ الحكومة الإسرائيلية تواجه قرارا صعبا الليلة لكنه القرار الصحيح.

واكدّ أنّ الحرب مستمرة وستستمر حتى نحقق جميع أهدافها، وأن استعادة الأسرى مهمة مقدسة وهو ملتزم بذلك، وأن جيش الاحتلال لن يستكين حتى يحقق نصره الكامل.

وأشار إلى أنّ القيادات الأمنية تدعم القرار بالكامل وتقول إن الاتفاق سيسمح للجيش بالاستعداد لمواصلة القتال.

 




 

 


 

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