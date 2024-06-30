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نتنياهو: لا تغيير بموقفنا بشأن مسار استعادة المحتجزين

الأحد، 30-06-2024 01:37 م

نتنياهو: لا تغيير بموقفنا بشأن مسار استعادة المحتجزين

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الوكيل الاخباري - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه لا يوجد تغيير في الموقف الإسرائيلي بشأن مسار استعادة المحتجزين الذي رحب به الرئيس الأميركي جو بايدن، مدعيا أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) هي العائق أمام الإفراج عنهم.

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وأضاف أن إسرائيل ملتزمة بالقتال حتى تحقيق جميع أهداف الحرب، مشيرا إلى أن تل أبيب ستعيد جميع المحتجزين الأحياء والأموات عبر الضغط السياسي وبذل مزيد من الضغط العسكري.


وتوجه للمشككين بقدرة إسرائيل على تحقيق أهداف الحرب، قائلا "لا بديل عن الانتصار وجنودنا لم يسقطوا عبثا".


 




 

 


 

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