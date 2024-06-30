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الأحد، 30-06-2024 10:49 ص

نتنياهو يسعى للتعاون مع المعارضة لاختيار لجنة التحقيق بهجوم 7 أكتوبر

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الوكيل الاخباري - ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يسعى لاختيار أعضاء لجنة التحقيق الرسمية في الإخفاق الذي شهدته إسرائيل في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بالتعاون مع المعارضة.

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وأضافت أن نتنياهو يهدف إلى الحيلولة دون اختيار أعضاء لجنة التحقيق من قبل رئيس المحكمة العليا.


يأتي ذلك في حين نفى زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد وجود اتصالات مع نتنياهو بشأن تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.


وأكد لبيد أن القانون الإسرائيلي ينص على أن رئيس المحكمة العليا فقط هو الذي يحدد تشكيل لجنة التحقيق، مشددا على أنه "لن يسمح بأي ألاعيب".


 




 

 


 

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