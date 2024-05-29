نتيجة التعذيب والضرب .. الكشف عن استشهاد فلسطينيين من غزة خلال الاعتقال

الوكيل الاخباري - نقلت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن مصدرين أن تحقيقا إسرائيليا خلص إلى أن معتقلين فلسطينيين استشهدا بمركز سدي تيمان بإسرائيل، إثر تعرضهما للضرب.

اضافة اعلان



وذكرت أن المعتقلين جلبا من خان يونس بقطاع غزة في مارس/آذار الماضي وكانا على قيد الحياة قبل العثور عليهما ميتين.



وأضافت الصحيفة - نقلا عن مصادر في الجيش الإسرائيلي- أن معتقليْن آخرين توفيا فجأة نتيجة الإهمال أو عدم كفاية العلاج الطبي في معتقلهما، مشيرة إلى أن عددا من الجنود الإسرائيليين جرى استجوابهم على خلفية ذلك دون اعتقال أي منهم.



ويوم الجمعة الماضي، كشفت صحيفة غارديان البريطانية أن الأسرى الفلسطينيين في معتقل إسرائيلي بصحراء النقب يتعرضون لعمليات تعذيب ممنهجة تسببت للعديد منهم في مضاعفات صحية خطيرة.



وقالت الصحيفة في تقرير لها إن أيدي المعتقلين في سجن تيمان تبقى مكبلة طول الوقت، وإن واحدا -على الأقل- من المعتقلين بترت يده بسبب تكبيله بشكل مستمر.



ونقلت غارديان عن اثنين ممن يعملون في المعتقل قولهما إن الأسرى يقيدون حتى داخل المستشفيات التي ينقلون إليها معصوبي الأعين، وهم في ظروف صحية صعبة وحقوقهم منتهكة.



وتابعت الصحيفة أن المعتقل الذي يوجد على بعد نحو 29 كيلومترا من غزة يتكون من قسمين، أولهما هو عبارة عن منطقة سياج يحتجز داخلها نحو 200 فلسطيني في ما يشبه الأقفاص، والمنطقة الأخرى هي عبارة عن مستشفى ميداني من الخيام يحتجز داخله عشرات الأسرى الجرحى المحرومين من مسكنات الألم.

