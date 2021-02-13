السبت 13-02-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

وزارة الصحة لـ الوكيل : المطاعيم متوفرة وننفي وجود نقص بالكميات

تشكيلات إدارية في وزارة التربية

تخوف أردني من العودة إلى القرارات الصارمة

العميد الفراية لـ الوكيل : سنناقش إعادة فرض حظر التجول يوم الجمعة

التربية لـ الوكيل : تقييم يومي للمدارس لاتخاذ القرار المناسب

ارقام قياسية لعدد اصابات كورونا في عمان وتوضيح حكومي هام

تحديث مستمر للمنخفض القطبي

اجتماعان للحكومة وخلية الأزمة والصحة ولجنة الاوبئة اليوم لتقييم الوضع الوبائي

رسالة من وزارة التربية والتعليم للطلبة

أسعار الذهب السبت 13/2/2021

السبت، 13-02-2021 12:16 م

نشر آلية السـفر عبر معبر رفح ليوم الأحد

thumbs_b_c_cfaea79cbcc6542e14c4e0da32d7d400


الوكيل الاخباري - أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية في قطاع غزة عن كشف جديد وآلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غد الأحد (14 فبراير)، وذلك على النحو الآتي:

اضافة اعلان

1. السفر غداً سيكون للحافلات المتبقية من الكشف السابق + الحافلة الأولى من الكشف الجديد (رقم 2 لعام 2021)، والذين عليهم التواجد غداً الساعة 6 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر؛ من أجل تسهيل سفرهم.


2. المسافرون في الحافلة الأولى من الكشف الجديد، التوجه لإجراء فحص كورونا اليوم وفوراً في المركزين الصحيين بمحافتي غزة وخانيونس.


3. المسافرون في بقية الحافلات من الكشف الجديد رقم (2)، انتظار إعلان جديد لتحديد موعد سفرهم.


4. ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الحديثة الصادرة خلال عام 2020، وذلك لدى مديرات الداخلية كل في محافظته.


5. ضرورة إحضار حجة عدم ممانعة للأطفال المنوي سفرهم، من آبائهم أو وكلائهم.

 

المصدر - قدس نت 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
9999027106

إصابة 8 شبان بالرصاص والعشرات بالاختناق في كفرقدوم

اعتقال-1

الاحتلال يعتقل فتى من العيسوية

9999073774

القدس .. الاحتلال يطلق قنابل الصوت بكثافة في الطور

2d7ee1d5-e4a5-4529-995b-29bf31bdce20

8 وفيات جديدة بكورونا في فلسطين

main_image5d56b4d93a49f

استشهاد شاب فلسطيني وإصابة اثنين بعملية دهس

تعبير

الاحتلال يعتقل مواطنة من عين البيضا