نشر آلية السـفر عبر معبر رفح ليوم الأحد

الوكيل الاخباري - أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية في قطاع غزة عن كشف جديد وآلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غد الأحد (14 فبراير)، وذلك على النحو الآتي:

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1. السفر غداً سيكون للحافلات المتبقية من الكشف السابق + الحافلة الأولى من الكشف الجديد (رقم 2 لعام 2021)، والذين عليهم التواجد غداً الساعة 6 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر؛ من أجل تسهيل سفرهم.



2. المسافرون في الحافلة الأولى من الكشف الجديد، التوجه لإجراء فحص كورونا اليوم وفوراً في المركزين الصحيين بمحافتي غزة وخانيونس.



3. المسافرون في بقية الحافلات من الكشف الجديد رقم (2)، انتظار إعلان جديد لتحديد موعد سفرهم.



4. ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الحديثة الصادرة خلال عام 2020، وذلك لدى مديرات الداخلية كل في محافظته.



5. ضرورة إحضار حجة عدم ممانعة للأطفال المنوي سفرهم، من آبائهم أو وكلائهم.

المصدر - قدس نت



